    Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68

    Энергетика
    • 25 октября, 2025
    • 10:13
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,09 или 1,6% - до $67,84.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,65.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,07 или 1,62% - до $65,88 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти Brent
    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşıb

