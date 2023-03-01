Цена газа в Европе за зиму упала втрое

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до около 515 долларов за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до около 515 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Одним из основных факторов снижения стала аномально теплая зима и высокая заполненность газовых хранилищ.

Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне около 1 550 долларов за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов - втрое ниже по сравнению с началом зимы. Самое сильное снижение наблюдалось 28 февраля, когда цена газа опускалась до 505 долларов - впервые с конца августа 2021 года.

Средняя цена газа в Европе в декабре составила около 1 272 долларов за 1 тыс. куб. м, в январе - 712 долларов, а в феврале - уже порядка 583 долларов.