Цена на газ в Европе превысила $2900/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $2900/тыс. куб. м.

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост и преодолела планку в $2900/тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $2 928 за тысячу кубометров.

При этом самый дорогой - декабрьский фьючерс уже превысил $3 000 - достигал $3 017 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2 236, в июле газ торговался в среднем по $1 764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3 898.