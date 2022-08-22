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Цена на газ в Европе превысила $2900/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе превысила $2900/тыс. куб. м Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $2900/тыс. куб. м.
Энергетика
22 августа 2022 г. 12:37
Цена на газ в Европе превысила $2900/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост и преодолела планку в $2900/тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $2 928 за тысячу кубометров.

При этом самый дорогой - декабрьский фьючерс уже превысил $3 000 - достигал $3 017 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2 236, в июле газ торговался в среднем по $1 764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3 898.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe exceed $2,900
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 2900 dolları ötüb

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