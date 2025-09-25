Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Цена Azeri Light превысила $72

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:13
    Цена Azeri Light превысила $72

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,92 или 1,29% - до $72,14.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,78.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,95 или 1,36%, составив $70,60.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib
    Azerbaijani oil price surpasses $72

