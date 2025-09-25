İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,92 ABŞ dolları, yaxud 1,29 % artaraq 72,14 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 69,78 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,95 ABŞ dolları və ya 1,36 % artaraq 70,60 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Xam neft Birja
    Цена Azeri Light превысила $72
    Azerbaijani oil price surpasses $72

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Digər
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti