Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%

    Энергетика
    • 24 марта, 2026
    • 09:09
    Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $6,85 или 5,57% - до $116,05.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $110,05.

    Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB понизилась на $7,32 или 6,19% - до $110,97 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть Azeri Light Нефть Brent Мировой рынок Цены на нефть
    Azərbaycan nefti 6 %-ə yaxın ucuzlaşıb
    Azerbaijan's Azeri Light crude falls nearly 6%
    Ты - Король

    Последние новости

    09:39

    В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3

    Другие страны
    09:34

    Казахстан до 2030г направит порядка $15,5 млрд инвестиций на развитие угольной генерации

    В регионе
    09:26

    Южная Корея может ограничить экспорт нафты на фоне дефицита поставок

    Энергетика
    09:25

    СМИ: В результате ударов ЦАХАЛ по югу Бейрута погибли двое, еще пятеро ранены

    Другие страны
    09:13

    КНДР направит в 2026г на оборону около 16% расходов бюджета

    Другие страны
    09:09

    Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%

    Энергетика
    08:57

    Полтавская область Украины подверглась ударам, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    08:55

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.03.2026)

    Финансы
    08:31

    В Японии рассматривают вопрос национализации военных заводов

    Другие страны
    Лента новостей