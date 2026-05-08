Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не пойдет в скором времени на сделку

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 03:39
    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не пойдет в скором времени на сделку

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут значительно более мощные и жесткие удары, если Тегеран в кратчайшие сроки не заключит соглашение с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Сегодня мы нанесли им сокрушительный удар, и в будущем удары будут еще более мощными и жесткими, если они в ближайшее время не согласятся на сделку", - отметил он.

    Он уточнил, что американские эсминцы после иранской атаки в Ормузском проливе не пострадали и вновь присоединятся к обеспечению морской блокады исламской республики.

    "Три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив, несмотря на обстрел. Корабли не получили повреждений, тогда как иранская сторона понесла серьезный ущерб. Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде", - подчеркнул Трамп.

    При этом журналистка телеканала ABC News Рэйчел Скотт сообщила в соцсети Х, что Трамп в беседе с ней подтвердил продолжение режима прекращения огня, несмотря на обмен ударами между США и Ираном.

    Ранее стало известно об эскалации напряженности в Ормузском проливе, которое стало крупнейшим столкновением сторон с 8 апреля, когда Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

    В КСИР заявили, что применили баллистические ракеты по американским военным кораблям, которые обстреляли иранские суда. В Центральном командовании ВС США, в свою очередь, указали, что обостроение спровицировал противник, а ВМС лишь нанесли ответные удары. Позднее каждая из сторон заявила о своей победе, добавив, что противнику был нанесен значительный урон.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Tramp İranı yeni zərbələrlə hədələyib

    Последние новости

    04:08

    Мерц намерен создать в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию

    Другие страны
    03:39

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не пойдет в скором времени на сделку

    Другие страны
    03:22

    КСИР при ударах по американским кораблям в Ормузе применил баллистические ракеты

    В регионе
    02:50

    Джурич заявил о намерении Сербии стать мостом между Центральной Азией и Европой

    Другие страны
    02:11

    В CENTCOM подтвердили удары по военным объектам Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:46

    В Иране обвинили США в нарушении перемирия

    В регионе
    01:24

    IRIB: Иран запустил ракеты по американским военным кораблям в Ормузском проливе

    В регионе
    01:18

    "Астон Вилла" и "Фрайбург" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    01:09

    В Лиге конференций УЕФА определились финалисты

    Футбол
    Лента новостей