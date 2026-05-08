Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не пойдет в скором времени на сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут значительно более мощные и жесткие удары, если Тегеран в кратчайшие сроки не заключит соглашение с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Сегодня мы нанесли им сокрушительный удар, и в будущем удары будут еще более мощными и жесткими, если они в ближайшее время не согласятся на сделку", - отметил он.

Он уточнил, что американские эсминцы после иранской атаки в Ормузском проливе не пострадали и вновь присоединятся к обеспечению морской блокады исламской республики.

"Три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив, несмотря на обстрел. Корабли не получили повреждений, тогда как иранская сторона понесла серьезный ущерб. Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде", - подчеркнул Трамп.

При этом журналистка телеканала ABC News Рэйчел Скотт сообщила в соцсети Х, что Трамп в беседе с ней подтвердил продолжение режима прекращения огня, несмотря на обмен ударами между США и Ираном.

Ранее стало известно об эскалации напряженности в Ормузском проливе, которое стало крупнейшим столкновением сторон с 8 апреля, когда Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

В КСИР заявили, что применили баллистические ракеты по американским военным кораблям, которые обстреляли иранские суда. В Центральном командовании ВС США, в свою очередь, указали, что обостроение спровицировал противник, а ВМС лишь нанесли ответные удары. Позднее каждая из сторон заявила о своей победе, добавив, что противнику был нанесен значительный урон.