İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan nefti 6 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    • 24 mart, 2026
    • 09:02
    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,85 ABŞ dolları və ya 5,57 % azalaraq 116,05 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 110,05 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 7,32 ABŞ dolları və ya 6,19 % azalaraq 110,97 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%
    Azerbaijan's Azeri Light crude falls nearly 6%

    Son xəbərlər

    09:49

    Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edib

    Region
    09:44

    KİV: İsrail ordusunun Beyruta endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    09:42

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    09:36

    Türkiyə hökuməti Hörmüz boğazı və enerji bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Region
    09:17

    Ukraynanın Poltava vilayəti zərbələrə məruz qalıb, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    09:04

    İngiltərə klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi təklifi qəbul edilməyib

    Futbol
    09:02

    Azərbaycan nefti 6 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    08:59

    Yaponiyada hərbi zavodların milliləşdirilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir

    Digər ölkələr
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti