Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub, ölən var
Hadisə
- 24 mart, 2026
- 09:58
Goranboy rayonunun Dəliməmmədli şəhərində iki nəfər arasında mübahisə olub, ölən var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1985-ci il təvəllüdlü Elçin Ağayev və 1994-cü il təvəllüdlü Əli Əliyev arasında dava düşüb. Nəticədə Elçin Ağayev Ə.Əliyevə ciddi xəsarət yetirib.
Sonuncu ağır vəziyyətdə Gəncə şəhər Abbas Səhhət adına Birləşmiş Xəstəxanasına çatdırılsa da, bir neçə gün koma vəziyyətində qaldıqdan sonra ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
10:17
"Nyukasl"ın müdafiəçisi Sven Botman üz sümüyünün sınığı ilə əlaqədar əməliyyat edilibFutbol
10:07
Foto
Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya gübrəsi və qarabaşağı Biləcəridən yola salınıbBiznes
10:04
Sakit okeanda Tonqa adaları yaxınlığında 7,3 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
10:02
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama görüşləri keçirəcəkFutbol
09:58
Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub, ölən varHadisə
09:49
Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edibRegion
09:44
KİV: İsrail ordusunun Beyruta endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıbBiznes
09:36