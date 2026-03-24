    Azərbaycan kartof ixracını 3 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 189 min ABŞ dolları dəyərində 529 ton kartof ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 136 min ABŞ dolları (3,5 dəfə) , həcm baxımından isə 351 ton ( 3 dəfə) çoxdur.

    Hesabat dövründə kartof ixracından əldə edilən gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 23,1 % azalıb, idxal isə 37,2 % azalıb.

    15:49

    Azərbaycan kartof ixracını 3 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    15:48

    KİV: Müctəba Xamenei ABŞ ilə danışıqlara razılıq verib

    Digər ölkələr
    15:44
    Foto

    Şamaxı Avropa liseyi zəruri avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təchiz edilib

    Elm və təhsil
    15:41

    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb

    Fərdi
    15:23

    Əli Laricaninin yerinə təyinat olub

    Region
    15:19
    Foto

    Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkib

    Daxili siyasət
    15:10

    Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    15:10

    Putin ilə Mirziyoyev atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye layihələrini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti