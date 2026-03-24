Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama görüşləri keçirəcək
Futbol
- 24 mart, 2026
- 10:02
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama görüşləri keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.
Oyunlar aprelin 13-də və 15-də Aktau şəhərində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin rəhbərlik etdiyi komanda aprelin 9-da və 11-də Tbilisidə Gürcüstan yığması ilə qarşılaşacaq.
