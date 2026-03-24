    • 24 mart, 2026
    • 10:32
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raunduna start verir

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu çərçivəsində ilk oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B liqasının 2-ci qrupunda mübarizə aparan milli Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində yerli komanda ilə qarşılaşacaq.

    "Xristo Botev" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək. Qarşılaşmanı Sloveniya və Şimali Makedoniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, U-17 qrupdakı digər oyunlarını martın 27-də Litva, ayın 30-da isə Malta seçmələrinə qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan U-17 millisi Bolqarıstan millisi Plovdiv şəhəri Litva millisi Malta millisi

