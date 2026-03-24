İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Nyukasl"ın müdafiəçisi Sven Botman üz sümüyünün sınığı ilə əlaqədar əməliyyat edilib

    Futbol
    • 24 mart, 2026
    • 10:17
    Nyukaslın müdafiəçisi Sven Botman üz sümüyünün sınığı ilə əlaqədar əməliyyat edilib

    İngiltərənin "Nyukasl" klubunun müdafiəçisi Sven Botman üz sümüyünün sınığı səbəbindən əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    26 yaşlı niderlandlı futbolçu İngiltərə Premyer Liqasının "Sanderlend"ə qarşı keçirilən oyununda (1:2) xəsarət alıb. O, qarşılaşmanın ikinci hissəsində başından zədələnərək meydandan kənarlaşdırılıb.

    Müdafiəçinin müəyyən müddət ərzində yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, müdafiəçi 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 31 matçda 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Sven Botman Nyukasl FK Sanderlend FK İngiltərə Premyer Liqası

