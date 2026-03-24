Ötən gün Azərbaycanda iki avtomat silahı, 20 tüfəng aşkarlanıb
Hadisə
- 24 mart, 2026
- 10:36
Azərbaycanda martın 23-də iki avtomat silahı, 20 tüfəng aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bldirilib ki, ötən gün həmçinin 4 patron darağı və 119 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlanaraq götürülüb.
