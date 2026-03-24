В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовок

В Азербайджане 23 марта сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 2 автомата и 20 винтовок.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, за минувшие сутки правоохранители изъяли 4 магазина и 119 патронов различного калибра.