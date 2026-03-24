Meksika klubu Gilyermo Abaskalı istefaya göndərib
Futbol
- 24 mart, 2026
- 13:28
Meksikanın "Atletiko San-Luis" klubu baş məşqçisi Gilyermo Abaskalı istefaya göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
36 yaşlı ispaniyalı mütəxəssis 2025-ci ilin yayından bu vəzifəni tuturdu. Onun rəhbərliyi altında komanda keçirdiyi 32 matçda 10 qələbə qazanıb, 19 məğlubiyyət alıb və 3 dəfə heç-heçə edib.
Qeyd edək ki, Abaskal daha əvvəl "Sevilya", "Qranada" (hər ikisi İspaniya), "Bazel" (İsveçrə), "Spartak" (Moskva, Rusiya) klublarında da çalışıb.
