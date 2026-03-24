İraqda aviazərbələr nəticəsində "Xalq Səfərbərlik Qüvvələri"nin komandiri öldürülüb

İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    • 24 mart, 2026
    • 13:19
    İraqda aviazərbələr nəticəsində Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin komandiri öldürülüb

    İraqın qərbindəki Ənbar vilayətində "Xalq Səfərbərlik Qüvvələri"nin obyektinə endirilən aviazərbələr nəticəsində ən azı 15 döyüşçü, o cümlədən qruplaşmanın Ənbardakı əməliyyatlar komandanı Saad əl-Beyci həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi İraqın təhlükəsizlik və səhiyyə xidmətlərindəki mənbələrə istinadən xəbər verir.

    "Xalq Səfərbərlik Qüvvələri" komandanlığı rəsmi olaraq Ənbardakı komandiri Saad əl-Beycinin və onun 14 silahdaşının həlak olduğunu təsdiqləyib.

    Rəsmi bəyanatda qruplaşma ABŞ-ni şəxsi heyətin xidməti vəzifələrini yerinə yetirdiyi anda qərargaha hava zərbəsi endirməkdə ittiham edib.

    Agentliyin mənbələrinin məlumatına görə, zərbə yüksək rütbəli zabitlərin iştirakı ilə keçirilən təhlükəsizlik müşavirəsi zamanı endirilib.

    В результате ударов убит командир СНМ в иракском Анбаре Саад аль Байджи

