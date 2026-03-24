    В результате ударов убит командир СНМ в иракском Анбаре Саад аль Байджи

    В результате авиаударов по объекту "Сил народной мобилизации" (СНМ) Ирака в западной провинции Анбар погибли по меньшей мере 15 бойцов, включая командующего операциями СНМ в Анбаре.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и здравоохранения Ирака.

    Агентство сообщает, что еще 30 человек получили ранения.

    Командование СНМ официально подтвердило гибель своего командира в Анбаре Саада аль Байджи и его 14 соратников. В официальном заявлении группировка обвинила США в нанесении авиаудара по штаб-квартире в момент выполнения личным составом служебных обязанностей. По данным источников агентства, удар был нанесен во время совещания по безопасности с участием высокопоставленных офицеров.

    Медики сообщают, что часть раненых находится в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.

    Группировка "Силы народной мобилизации" (известная как "Хашд аш-Шааби") представляет собой объединение преимущественно шиитских военизированных формирований, официально интегрированных в государственные силы безопасности Ирака.

    13:17

    Минздрав: В Израиле свыше 4,8 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    13:11

    Азербайджан утроил поставки нефти в Турцию

    Энергетика
    13:09

    В результате ударов убит командир СНМ в иракском Анбаре Саад аль Байджи

    Другие страны
    13:04

    ЦАХАЛ: Нанесены удары по 50 целям в Иране, включая объекты КСИР и Министерства разведки

    Другие страны
    12:49

    Россия временно приостановила экспорт аммиачной селитры

    В регионе
    12:48

    В Азербайджане завтра ожидаются осадки, местами интенсивные

    Экология
    12:35

    Азербайджан удвоил доходы от экспорта фундука

    Бизнес
    12:33

    Китай заявил Японии протест в связи с нападением на посольство в Токио

    Другие страны
    12:18

    Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракет

    Другие страны
    Лента новостей