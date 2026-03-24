В результате ударов убит командир СНМ в иракском Анбаре Саад аль Байджи

В результате авиаударов по объекту "Сил народной мобилизации" (СНМ) Ирака в западной провинции Анбар погибли по меньшей мере 15 бойцов, включая командующего операциями СНМ в Анбаре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и здравоохранения Ирака.

Агентство сообщает, что еще 30 человек получили ранения.

Командование СНМ официально подтвердило гибель своего командира в Анбаре Саада аль Байджи и его 14 соратников. В официальном заявлении группировка обвинила США в нанесении авиаудара по штаб-квартире в момент выполнения личным составом служебных обязанностей. По данным источников агентства, удар был нанесен во время совещания по безопасности с участием высокопоставленных офицеров.

Медики сообщают, что часть раненых находится в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.

Группировка "Силы народной мобилизации" (известная как "Хашд аш-Шааби") представляет собой объединение преимущественно шиитских военизированных формирований, официально интегрированных в государственные силы безопасности Ирака.