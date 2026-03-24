İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan və Özbəkistan aqrar məhsulların birgə ixracını müzakirə edib

    ASK
    24 mart, 2026
    10:21
    Azərbaycan və Özbəkistan aqrar məhsulların birgə ixracını müzakirə edib

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının digər ölkələrə birgə ixrac imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, Özbəkistanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə keçirilən ikitərəfli görüşdə mövcud əməkdaşlığın cari vəziyyəti və Dostluq bağında həyata keçirilmiş işlər ətrafında müzakirə aparılıb. Görüşdə, həmçinin aqrar sığorta sahəsində azərbaycanlı mütəxəssislərin Özbəkistana dəstək göstərməsi məsələləri də müzakirə edilib.

    Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Özbəkistanın Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    M.Məmmədov qeyd edib ki, imzalanmış sənəd ölkələr arasında aqrar tədqiqat sahəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə və dərinləşməsinə mühüm töhfə verəcək.

    Azərbaycan və Özbəkistan aqrar məhsulların birgə ixracını müzakirə edib
    Azərbaycan və Özbəkistan aqrar məhsulların birgə ixracını müzakirə edib

    Məcnun Məmmədov Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Özbəkistan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Anlaşma memorandumu
    Foto
    Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции
    Foto
    Azerbaijan, Uzbekistan discuss agricultural exports

