Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности совместного экспорта сельскохозяйственной продукции в другие страны.

Как сообщает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на своей странице в соцсети Х.

Обсуждения состоялись на встрече между представителями министерств сельского хозяйства обеих стран.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и итоги работы по проекту "Сады дружбы Узбекистан–Азербайджан", а также вопросы оказания поддержки Узбекистану азербайджанскими специалистами в области аграрного страхования.

В рамках встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Центром аграрных исследований и развития Азербайджана и Национальным центром знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана.

Мамедов отметил, что подписанный документ внесет значительный вклад в дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между странами в области аграрных исследований.