    Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции

    Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции

    Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности совместного экспорта сельскохозяйственной продукции в другие страны.

    Как сообщает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на своей странице в соцсети Х.

    Обсуждения состоялись на встрече между представителями министерств сельского хозяйства обеих стран.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и итоги работы по проекту "Сады дружбы Узбекистан–Азербайджан", а также вопросы оказания поддержки Узбекистану азербайджанскими специалистами в области аграрного страхования.

    В рамках встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Центром аграрных исследований и развития Азербайджана и Национальным центром знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана.

    Мамедов отметил, что подписанный документ внесет значительный вклад в дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между странами в области аграрных исследований.

    Меджнун Мамедов Экспорт агропродукции Сады дружбы Узбекистан–Азербайджан Меморандум о взаимопонимании
    Azərbaycan və Özbəkistan aqrar məhsulların birgə ixracını müzakirə edib
    Azerbaijan, Uzbekistan discuss agricultural exports
    11:13

    Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Другие страны
    11:05

    "Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛ

    Другие страны
    11:01

    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Другие страны
    11:00

    В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовок

    Происшествия
    10:55

    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Другие страны
    10:54
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции

    АПК
    10:43

    Азербайджан в 2025 году импортировал из России сладостей на $17 млн

    Бизнес
    10:26

    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели и ее комплектующих почти на 20%

    Бизнес
    10:24

    Кавелашвили и Кобахидзе поздравили мусульманскую общину Грузии с Рамазаном и Новрузом

    В регионе
    Лента новостей