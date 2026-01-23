Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67

    Энергетика
    23 января, 2026
    09:42
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,32 или 1,94% - до $66,63.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,78.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,37 или 2,09% - до $64,07 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

