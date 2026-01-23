İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:29
    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,32 ABŞ dolları və ya 1,94 % azalaraq 66,63 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 65,78 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,37 ABŞ dolları və ya 2,09 % azalaraq 64,07 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Birja Brent
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67
    Azeri Light crude drops to $66.63 per barrel

    Son xəbərlər

    09:54

    Lənkəranda 52 yaşlı kişi evinin damından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:52

    Bakıda 25 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:51

    Bakıda 60 yaşlı kişi ailə üzvünün vurduğu iynədən şoka düşərək ölüb

    Hadisə
    09:48

    Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi  yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:48
    Video

    "İrşad"da "ŞAD Günlər" başladı!

    Biznes
    09:47

    Ronaldunun çıxış etdiyi klub "Arsenal"ın futbolçusunu istəyir

    Futbol
    09:36
    Video

    Şəkidə evdə partlayış olub

    Hadisə
    09:35
    Foto

    "Azərbaycan Mədəniyyəti-2040" Konsepsiyasının təqdimatı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    09:35

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti