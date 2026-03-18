    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

    • 18 марта, 2026
    • 08:18
    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

    Иран привел в исполнение смертный приговор мужчине, обвиненному в шпионаже в пользу Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mizan, связанное с судебной системой страны.

    По информации издания, казненным был Курош Кейвани. Сообщается, что суд признал его виновным в передаче израильской разведке "Моссад" фотографий и информации о чувствительных объектах на территории Ирана.

    На фоне многолетнего скрытого противостояния между Тегераном и Тель-Авивом иранские власти ранее уже неоднократно приводили в исполнение смертные приговоры в отношении лиц, обвиненных в связях с "Моссадом" и содействии операциям израильской разведки внутри страны.

    смертный приговор Шпионаж в пользу Израиля Израильская разведка
    İranda İsrailə casusluq etməkdə ittiham olunan şəxs edam olunub
