В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Иран привел в исполнение смертный приговор мужчине, обвиненному в шпионаже в пользу Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mizan, связанное с судебной системой страны.

По информации издания, казненным был Курош Кейвани. Сообщается, что суд признал его виновным в передаче израильской разведке "Моссад" фотографий и информации о чувствительных объектах на территории Ирана.

На фоне многолетнего скрытого противостояния между Тегераном и Тель-Авивом иранские власти ранее уже неоднократно приводили в исполнение смертные приговоры в отношении лиц, обвиненных в связях с "Моссадом" и содействии операциям израильской разведки внутри страны.