Меланшон усилил свои позиции на французской политической сцене

По итогам недавних муниципальных выборов во Франции лидер оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заметно укрепил свои позиции, что делает его одним из главных претендентов на президентских выборах следующего года, где ему предстоит противостояние с крайне правыми.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

В то же время, согласно опросам, Меланшон остается крайне противоречивой фигурой. Его участие в президентской гонке может в конечном итоге сыграть на руку крайне правой партии Ле Пен и Барделлы "Национальное объединение", открыв ей путь к победе в 2027 году.

Отмечается, что 74-летний бывший преподаватель в ходе местных выборов занял предельно жесткую и конфронтационную позицию. Споры вызвали как его бескомпромиссная реакция на убийство ультраправого активиста, так и последующие заявления, которые были расценены как антисемитские.

Сам Меланшон назвал итоги голосования "великолепным прорывом". Возглавляемая им партия "Непокоренная Франция" одержала уверенную победу в бедном и многонациональном Сен-Дени - пригороде Парижа, а также, по всей видимости, имеет серьезные шансы на успех на выборах мэра в северо-восточном городе Рубе и в Тулузе - четвертом по величине городе Франции.