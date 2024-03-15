Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,97 доллара или 0,95%, до 88,39 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,97 доллара, до 88,39 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майского фьючерса на нефть марки Brent составила 85,25 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.