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    Цена азербайджанской нефти превысила $131 за баррель

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 09:41
    Цена азербайджанской нефти превысила $131 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,81 или 0,62%, и составила $131,62.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $134,25 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,64 или 0,53%, до $120,7.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 131 dolları keçib
    Azeri Light oil price rises to $131.62 per barrel
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