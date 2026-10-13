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    Azərbaycan neftinin qiyməti 131 dolları keçib

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:33
    Azərbaycan neftinin qiyməti 131 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,81 ABŞ dolları və ya 0,62 % artaraq 131,62 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 134,25 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,64 ABŞ dolları və ya 0,53 % artaraq 120,7 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Neftin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ dolları
    Цена азербайджанской нефти превысила $131 за баррель
    Azeri Light oil price rises to $131.62 per barrel
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