О нас

Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 83 долларов 

Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 83 долларов  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,45 доллара или 1,73 %, до 82,60 доллара.
Энергетика
7 февраля 2023 г. 10:09
Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 83 долларов 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,45 доллара или 1,73%, до 82,60 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 81,74 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $83
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dollardan aşağı düşdü

Самое важное

Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi