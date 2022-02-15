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Цена азербайджанской нефти достигла почти 100 долларов

Цена азербайджанской нефти достигла почти 100 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,95 доллара или 0,96%, до 99,7 доллара.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 10:47
Цена азербайджанской нефти достигла почти 100 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,95 доллара или 0,96%, до 99,7 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 95,89 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $100
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara çatır

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