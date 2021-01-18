Будет ли SOCAR осуществлять поставки СПГ в Пакистан в следующем месяце?

Газовый кризис в Пакистане может продолжиться

Газовый кризис в Пакистане может продолжиться.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, причиной стал отказ многих известных компаний-поставщиков газа от импорта природного газа в Пакистан.

Основной причиной отказа компаний является рост цен на природный газ на мировом рынке в последние дни.

В то же время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставит сжиженный природный газ (СПГ) в Пакистан 15-16 февраля. Хотя многие источники сообщали, что SOCAR, как и многие другие компании, откажется от поставок природного газа в страну из-за резкого роста цен. При этом SOCAR по-прежнему предлагает Пакистану самые дешевые цены на поставку СПГ.

Напомним, что на тендере, состоявшемся в конце прошлого года, SOCAR предложила самую дешевую цену на поставку СПГ в Пакистан. Так, предложенная SOCAR цена за 1 миллион MMBTU (британская тепловая единица) составила 10,5 долларов США. Сроки поставок - 15-16 февраля.

А предлагаемая ENOC (ОАЭ) цена за 1 миллион MMBTU с поставкой 23-24 февраля составила 11,70 долларов США. Однако из-за роста цен на природный газ компании пришлось отказаться от своего предложения. Компания заявила, что из-за роста цен на природный газ и спроса на него на мировом рынке у нее не будет возможности импортировать СПГ в Пакистан.

По мнению экспертов, невыполнение предложения ENOC может усугубить кризис с природным газом в Пакистане, поскольку компания выиграла тендер на сумму 300 тыс. долларов США. Многие эксперты утверждают, что отказ компании от этого предложения может создать определенные трудности для ее участия в других тендерах в будущем.

По мнению экспертов, еще один победитель тендера - компания Vitol также может отказаться от предложения по поставке газа.