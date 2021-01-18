О нас
Report Georgia
Аудио новости

Будет ли SOCAR осуществлять поставки СПГ в Пакистан в следующем месяце?

Будет ли SOCAR осуществлять поставки СПГ в Пакистан в следующем месяце? Газовый кризис в Пакистане может продолжиться
Энергетика
18 января 2021 г. 11:15
Будет ли SOCAR осуществлять поставки СПГ в Пакистан в следующем месяце?

Газовый кризис в Пакистане может продолжиться.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, причиной стал отказ многих известных компаний-поставщиков газа от импорта природного газа в Пакистан.

Основной причиной отказа компаний является рост цен на природный газ на мировом рынке в последние дни.

В то же время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставит сжиженный природный газ (СПГ) в Пакистан 15-16 февраля. Хотя многие источники сообщали, что SOCAR, как и многие другие компании, откажется от поставок природного газа в страну из-за резкого роста цен. При этом SOCAR по-прежнему предлагает Пакистану самые дешевые цены на поставку СПГ.

Напомним, что на тендере, состоявшемся в конце прошлого года, SOCAR предложила самую дешевую цену на поставку СПГ в Пакистан. Так, предложенная SOCAR цена за 1 миллион MMBTU (британская тепловая единица) составила 10,5 долларов США. Сроки поставок - 15-16 февраля.

А предлагаемая ENOC (ОАЭ) цена за 1 миллион MMBTU с поставкой 23-24 февраля составила 11,70 долларов США. Однако из-за роста цен на природный газ компании пришлось отказаться от своего предложения. Компания заявила, что из-за роста цен на природный газ и спроса на него на мировом рынке у нее не будет возможности импортировать СПГ в Пакистан.

По мнению экспертов, невыполнение предложения ENOC может усугубить кризис с природным газом в Пакистане, поскольку компания выиграла тендер на сумму 300 тыс. долларов США. Многие эксперты утверждают, что отказ компании от этого предложения может создать определенные трудности для ее участия в других тендерах в будущем.

По мнению экспертов, еще один победитель тендера - компания Vitol также может отказаться от предложения по поставке газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Will SOCAR supply LNG to Pakistan next month?
Версия на азербайджанском языке SOCAR gələn ay Pakistana LNG tədarükü həyata keçirəcəkmi?

Новости партнеров

Другие новости из категории

Нефть дешевеет: перспективы восстановления рынка под сомнением
Нефть дешевеет: перспективы восстановления рынка под сомнением
18 января 2021 г. 11:37
Добыча нефти в Ливии сократилась на 200 тысяч баррелей
Добыча нефти в Ливии сократилась на 200 тысяч баррелей
18 января 2021 г. 10:47
Китай в 2020 году увеличил импорт углеводородов
Китай в 2020 году увеличил импорт углеводородов
18 января 2021 г. 09:36
Total официально покинула Американский институт нефти
Total официально покинула Американский институт нефти
16 января 2021 г. 16:06
Азербайджанский свет загорелся в Шуше спустя много лет
Азербайджанский свет загорелся в Шуше спустя много лет
16 января 2021 г. 15:36
Добыча нефти в Норвегии к 2024 г. вырастет до максимального уровня за 16 лет
Добыча нефти в Норвегии к 2024 г. вырастет до максимального уровня за 16 лет
16 января 2021 г. 15:11
В Азербайджане данные с газовых счетчиков будут считываться дистанционно
В Азербайджане данные с газовых счетчиков будут считываться дистанционно
16 января 2021 г. 12:45
Всплеск пандемии остановил нефтяное ралли
Всплеск пандемии остановил нефтяное ралли
16 января 2021 г. 11:38
Азербайджанская нефть упала в цене 
Азербайджанская нефть упала в цене 
16 января 2021 г. 11:37
JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары
JPMorgan смещает фокус с облигаций на сырьевые товары
16 января 2021 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi