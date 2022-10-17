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Брюссель хочет централизовать не менее 15% закупок хранящегося в ЕС газа

Брюссель хочет централизовать не менее 15% закупок хранящегося в ЕС газа Еврокомиссия (ЕК) завершает работу над пакетом мер для перезапуска своей инициативы по совместным закупкам газа.
Энергетика
17 октября 2022 г. 10:19
Брюссель хочет централизовать не менее 15% закупок хранящегося в ЕС газа

Еврокомиссия (ЕК) завершает работу над пакетом мер для перезапуска своей инициативы по совместным закупкам газа.

Как передает Report, об этом сообщила испанская газета El País.

Предложение будет носить добровольный характер, но ЕК гарантирует минимальное участие, устанавливая, что 15% мощностей хранилищ стран должны быть заполнены газом, приобретаемым через европейский центральный пункт. Ожидается, что главы государств и правительств сообщества одобрят новые меры для борьбы с энергетическим кризисом на саммите в конце этой недели.

Брюссель указывает, что государства-члены ЕС также спровоцировали рост цен на газ, конкурируя друг с другом из-за поставщиков. Теперь же ЕК предполагает, что ЕС будет лучше вести переговоры с поставщиками, если будут делать закупки совместно. Как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел привлечь к инициативе Германию.

Издание отмечает, что ЕС удалось значительно снизить потребление российского газа после начала боевых действий РФ в Украине. Кроме того, запасы данного топлива в Евросоюзе превышают 91%. Тем не менее цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны. ЕС может воспользоваться единым рынком, чтобы продвигать совместные закупки топлива и держать рыночные цены под контролем.

Большинство стран сообщества поддерживают введение того или иного предела цен на газ. Однако государства ЕС расходятся в том, как сделать это. В этой связи в Брюсселе признают сложность поиска единой формулы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası təbii qazın alınması ilə bağlı tədbirlər paketi üzərində işi yekunlaşdırır
Версия на английском языке Brussels wants to centralize at least 15% of EU's gas purchases

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