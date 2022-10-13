В ПГХ Европы закачано почти 100 млрд кубометров газа

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПГХ) в Евросоюзе достиг 91,56%, что соответствует 99 млрд кубометров.

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПГХ) в Евросоюзе достиг 91,56%, что соответствует 99 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В странах с крупнейшими по объемам газохранилищами их заполненность превышает 90%: в Германии составляет 94,97% (22,6 млрд кубометров), Италии - 93,27% (17,5 млрд), Франции - 98,27% (12,7 млрд), Нидерландах - 93,27% (12,6 млрд).

Общая емкость ПГХ Евросоюза составляет порядка 110 млрд кубометров.

Аналитики отмечали, что в осенне-зимний период потребность региона, как правило, составляет порядка 250 млрд кубометров, то есть текущие запасы позволяют покрыть около 40% спроса. Однако в материалах Еврокомиссии сообщалось, что ПГХ обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.