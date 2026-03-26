Brent подорожала до $106 за баррель на заявлениях Трампа об Иране

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа относительно хода переговоров с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:57 по бакинскому времени выросла на $3,96 (3,87%), до $106,18 за баррель.

Отметим, что ранее Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.