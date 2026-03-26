Brent подорожала до $106 за баррель на заявлениях Трампа об Иране
Энергетика
- 26 марта, 2026
- 15:25
Цены на нефть усилили подъем днем в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа относительно хода переговоров с Ираном.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:57 по бакинскому времени выросла на $3,96 (3,87%), до $106,18 за баррель.
Отметим, что ранее Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.
Последние новости
15:51
Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через ОрмузДругие страны
15:43
Зеленский: Украина и страны Ближнего Востока подготовили соглашения по защите воздухаДругие страны
15:39
В Грузии за две недели выросли цены на топливоЭнергетика
15:36
В Азербайджане за сутки выявлено 14 фактов, связанных с наркотикамиПроисшествия
15:29
Песков: В переговорах по Украине нет прогресса в территориальном вопросеДругие страны
15:25
Brent подорожала до $106 за баррель на заявлениях Трампа об ИранеЭнергетика
15:22
В Чанаккале перевернулся микроавтобус со школьникамиВ регионе
15:20
Али Джафариан: В Иране с 28 февраля погибли свыше 1,9 тыс. человекВ регионе
15:08