"Brent" Trampın İranla bağlı bəyanatları fonunda bir barel üçün 106 dollara qədər bahalaşıb
Energetika
- 26 mart, 2026
- 15:45
ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla danışıqların gedişatına dair bəyanatlarından sonra martın 26-sı günorta saatlarında neft qiymətləri sürətlə artıb.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti Bakı vaxtı ilə 14:57-yə olan məlumata əsasən 3,96 ABŞ dolları (3,87 %) artaraq bir barel üçün 106,18 ABŞ dollarına çatıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Tramp İranı tələsməyə və ABŞ ilə münaqişənin başa çatdırılmasına dair danışıqlara ciddi yanaşmağa çağıraraq xəbərdarlıq edib ki, əks halda Tehran ciddi nəticələrlə üzləşəcək.
15:48
Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası bölgələrdəki idman məktəblərini avadanlıqla təmin edirFərdi
Azərbaycanda elektrik naqilinin istehsalı 9 % azalıbSənaye
Bakının cəsarəti, İrəvanın "gizli sükutu" – hərbi böhran İranı qonşularla da sınağa çəkdi - ŞƏRHAnalitika
Əli Cəfərian: İranda müharibə başlayandan bəri 1 900-dən çox insan ölübRegion
Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə əlaqəli 14 fakt aşkarlanıbHadisə
İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparırDigər ölkələr
Paşinyan: İrəvan Qazaxıstanın Ermənistan dəmir yolları konsessiyasını Rusiyadan almasının əleyhinə deyilRegion
