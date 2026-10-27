Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 5 dəfə azaldır
Biznes
- 27 oktyabr, 2026
- 17:29
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"Techinco" MMC nizamnamə kapitalını 5 dəfə azaldaraq 1 milyon manatdan 0,2 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar 1 ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri̇, Nəsi̇mi̇ rayonu, Rəsul Rza küçəsi, 75 ünvanına bildirə bilərlər.
Xatırladaq ki, "Techinco" 2024-cü ildə yaradılıb.
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