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    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 5 dəfə azaldır

    Biznes
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:29
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 5 dəfə azaldır

    "Techinco" MMC nizamnamə kapitalını 5 dəfə azaldaraq 1 milyon manatdan 0,2 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar 1 ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri̇, Nəsi̇mi̇ rayonu, Rəsul Rza küçəsi, 75 ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, "Techinco" 2024-cü ildə yaradılıb.

    Techinco MMC Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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