Dankan Norman: Cənubi Qafqazda davamlı sülh üçün dialoq və əməkdaşlıq zəruridir
- 17 noyabr, 2026
- 11:45
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Böyük Britaniya son bir il ərzində Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması istiqamətində əldə edilmiş irəliləyişi alqışlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dankan Norman mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, sərhədyanı rayonların sakinləri arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü, sərhədin delimitasiyası üzrə davam edən işlər, Azərbaycan yanacağının Ermənistana tədarükü, həmçinin "AzerTelecom" və "Telecom Armenia" arasındakı razılaşma müsbət dinamikadan xəbər verir.
"Dialoq və əməkdaşlığı davam etdirməklə bu müsbət dinamikanın qorunub saxlanılması davamlı və uzunmüddətli sülhə nail olmaq üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir", - diplomat vurğulayıb.
O qeyd edib ki, Cənubi Qafqazın daha dinc və qarşılıqlı əlaqəli gələcəyə doğru irəliləməsi fonunda Böyük Britaniya və Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlıq daha da böyük əhəmiyyətə malikdir.