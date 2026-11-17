Великобритания приветствует прогресс, достигнутый за последний год на пути к установлению мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

По его словам, о позитивной динамике свидетельствуют инициатива "Мост мира" между жителями приграничных районов, продолжающаяся работа по делимитации границы, поставки азербайджанского топлива в Армению, а также соглашение между AzerTelecom и Telecom Armenia.

"Сохранение этой положительной динамики посредством продолжения диалога и сотрудничества имеет решающее значение для достижения прочного и долгосрочного мира", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что партнерство между Великобританией и Азербайджаном приобретает еще большее значение на фоне движения Южного Кавказа к более мирному и взаимосвязанному будущему.