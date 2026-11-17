Dankan Norman: "Bakı və London regiona Britaniya investisiyalarının cəlb edilməsi üzərində birgə çalışırlar"
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 11:44
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Azərbaycanla birgə regionun nəqliyyat, infrastruktur və rəqəmsal sektorlarına cəlb edilməsi üzərində işləyirik.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dankan Norman mətbuat konfransında bildirib.
"Əməkdaşlığımız yeni istiqamətləri də əhatə edir. Biz Azərbaycan şirkətlərinin Londonda ikili listinqini təşviq etmək məqsədilə London və Bakı fond birjalarının qarşılıqlı fəaliyyətinə dəstək veririk. Bundan əlavə, biz regionun nəqliyyat, infrastruktur və rəqəmsal sektorlarına Britaniya investisiyalarının cəlb edilməsi üzərində azərbaycanlı tərəfdaşlarla işləyirik", - səfir bildirib.
Xəbər yenilənir
Норман: Баку и Лондон совместно работают над привлечением британских инвестиций в регион
UK working with Azerbaijan to attract British investments into region's transport, infrastructure, digital sectors
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