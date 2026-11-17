Великобритания совместно с Азербайджаном работает над привлечением британских инвестиций в транспортный, инфраструктурный и цифровой секторы региона.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

"Наше сотрудничество охватывает и новые направления. Мы содействуем взаимодействию Лондонской и Бакинской фондовых бирж с целью продвижения двойного листинга азербайджанских компаний в Лондоне. Кроме того, мы работаем с азербайджанскими партнерами над привлечением британских инвестиций в транспортный, инфраструктурный и цифровой секторы региона", - сказал посол.

В то же время дипломат подчеркнул, что энергетика по-прежнему остается основой отношений между Азербайджаном и Великобританией.

"Энергетика по-прежнему остается основой наших отношений, и мы развиваем сотрудничество, которое продолжается уже три десятилетия. Мы приветствуем меморандум о взаимопонимании между компаниями Xlinks и Green Energy Corridor Company, направленный на поставку чистой энергии из Каспийского региона на европейский рынок. Мы будем поддерживать эту работу", - сказал Норман.

Посол добавил, что недавно принятое соглашение о Стратегическом партнерстве базируется на трех ключевых направлениях: торговля, инвестиции и экономический рост; инновации и образование; оборона и безопасность.

"Стратегическое партнерство открывает новую эру экономического сотрудничества между нашими странами, которое принесет ощутимую пользу гражданам и бизнесу как Великобритании, так и Азербайджана", - подчеркнул дипломат.

По его словам, стратегическое партнерство также будет способствовать укреплению связей с Азербайджаном в сфере образования и науки, в том числе ускорению развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации, обеспечению людей необходимыми навыками и созданию рабочих мест будущего в ключевых отраслях.

"Мы активно сотрудничаем с британскими компаниями в вопросе развития современной инфраструктуры центров обработки данных в свободной экономической зоне Алят. Между Великобританией и Азербайджаном существуют прочные и постоянно развивающиеся связи в сфере образования. На протяжении многих лет Великобритания остается самым популярным направлением среди получателей государственных стипендий Азербайджана", - сказал дипломат.

Он отметил, что стипендиальная программа Chevening, финансируемая правительством Великобритании, продолжает предоставлять талантливым азербайджанцам возможность получать степень магистра в британских университетах:

"Мы рады, что на 2027/2028 учебный год было подано самое большое за последние семь лет количество заявок. Продолжаем укреплять существующие связи между нашими студентами, исследователями, преподавателями и образовательными учреждениями".