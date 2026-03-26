Brent подорожала до $104, WTI - до $92 за баррель
    Brent подорожала до $104, WTI - до $92 за баррель

    Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по бакинскому времени поднимается на $1,85 (1,81%), до 104,07 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,27 (2,2%), до $102,22 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,03 (2,2%), до $90,32 за баррель.

    Издание отмечает, что трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

    В частности, сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

    "Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb
