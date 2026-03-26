Brent подорожала до $104, WTI - до $92 за баррель

Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по бакинскому времени поднимается на $1,85 (1,81%), до 104,07 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,27 (2,2%), до $102,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,03 (2,2%), до $90,32 за баррель.

Издание отмечает, что трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.