Хакан Фидан встретился в Анталье с Шахбазом Шарифом

В турецкой Анталье состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МИД.

На встрече также присутствовал глава пакистанского внешнеполитического ведомства Мухаммад Исхак Дар.

Подробности встречи не раскрываются.

Отметим, что Шариф и Исхак Дар находятся с визитом в Турции для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет 17-19 апреля.