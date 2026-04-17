    Хакан Фидан встретился в Анталье с Шахбазом Шарифом

    Хакан Фидан встретился в Анталье с Шахбазом Шарифом

    В турецкой Анталье состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МИД.

    На встрече также присутствовал глава пакистанского внешнеполитического ведомства Мухаммад Исхак Дар.

    Подробности встречи не раскрываются.

    Отметим, что Шариф и Исхак Дар находятся с визитом в Турции для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет 17-19 апреля.

    Fidan Antalyada Pakistanın Baş naziri ilə görüşüb

