Хакан Фидан встретился в Анталье с Шахбазом Шарифом
В регионе
- 17 апреля, 2026
- 01:07
В турецкой Анталье состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МИД.
На встрече также присутствовал глава пакистанского внешнеполитического ведомства Мухаммад Исхак Дар.
Подробности встречи не раскрываются.
Отметим, что Шариф и Исхак Дар находятся с визитом в Турции для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет 17-19 апреля.
