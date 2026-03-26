    "Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb

    26 mart, 2026
    • 10:22
    Brent 104, WTI markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb

    Neft marın 26-sı səhər saatlarında bahalaşaraq ötən gün verdiyi itkiləri bərpa edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    Bakı vaxtı ilə saat 09:06-ya olan məlumata görə, Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 1,85 ABŞ dolları (1,81 %) artaraq bir barel üçün 104,07 ABŞ dollarına çatıb. Çərşənbə günü kontrakt qiyməti 2,27 ABŞ dolları (2,2 %) ucuzlaşaraq bir barel üçün 102,22 ABŞ dollarına düşmüşdü.

    Nyu-York Əmtəə Birjasının (NYMEX) elektron hərraclarında "WTI" neftinin may fyuçersləri 1,73 ABŞ dolları (1,92 %) bahalaşaraq bir barel üçün 92,05 ABŞ dollarına çatıb. Əvvəlki sessiyanın yekunlarına görə, bu kontraktın qiyməti 2,03 ABŞ dolları (2,2 %) ucuzlaşaraq bir barel üçün 90,32 dollara düşmüşdü.

    Nəşr qeyd edir ki, treyderlər Yaxın Şərqdə vəziyyətin inkişafını izləməyə davam edirlər.

    Vaşinqton və Tehran arasında danışıqların təşkilinə yönəlmiş səylərlə bağlı siqnallar ötən gün neft qiymətlərinə təzyiq göstərmişdi.

    Brent подорожала до $104, WTI - до $92 за баррель

    Son xəbərlər

    10:45
    Video

    Banqladeşdə sərnişin avtobusu çaya düşüb, 25 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:43

    Gürcüstanda aralarında azərbaycanlıların da olduğu 41 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Novruz və Ramazanla bağlı bayram tədbirləri keçirilib

    Biznes
    10:37

    Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:22

    "Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb

    Energetika
    10:21

    Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıb

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:48
    Foto
    Video

    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Qaradağ" stansiyasına çatıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti