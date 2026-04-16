Lökbatanda 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 16 aprel, 2026
- 12:19
Bakının Qaradağ rayonunda 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Lökbatan qəsəbə sakini, 1978-ci il təvəllüdlü Sərvan İsfəndiyar oğlu Məhərrəmov yaşadığı evin həyətində yıxılaraq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
17:54
Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"Fərdi
17:52
Foto
Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14Fərdi
17:46
"International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
17:40
"Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edibFutbol
17:34
Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"Maliyyə
17:33
Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"Futbol
17:32
Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı veribXarici siyasət
17:31
Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaqElm və təhsil
17:27