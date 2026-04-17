Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Футбол
    В Лиге Европы УЕФА определились все полуфиналисты.

    По информации Report, после ответных матчей 1/4 финала в следующий этпа путевки получили "Фрайбург", "Астон Вилла", "Брага" и "Ноттингем Форест".

    Лига Европы УЕФА

    1/4 финала, ответные матчи

    16 апреля

    20:45. "Сельта" (Испания) – "Фрайбург" (Германия) 1:3

    Первый матч – 0:3

    23:00. "Бетис" (Испания) – "Брага" (Португалия) 2:4

    Первый матч – 1:1

    23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) – "Порту" (Португалия) 1:0

    Первый матч – 1:1

    23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Болонья" (Италия) 4:0

    Первый матч – 3:1.

    Лига Европы УЕФА ФК Фрайбург ФК Астон Вилла ФК Ноттингем Форест
    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей