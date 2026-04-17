Галибаф: Перемирие в Ливане является неотъемлемой частью мира на Ближнем Востоке

Прекращение огня в Ливане является неотъемлемой частью всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал КСИР, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на встрече с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром.

Глава иранского парламента отметил, что провел телефонный разговор с ливанским коллегой.

"В ходе сегодняшней беседы со спикером парламента Ливана [Набихом Берри] я также подчеркнул, что Бейрут является неотъемлемой частью всеобъемлющего прекращения огня и играет решающую роль в продвижении к прочному миру в регионе", - сказал Галибаф.

Он добавил, что Иран полон решимости в своих шагах по установлению прочного мира и безопасности в регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.