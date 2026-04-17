    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    • 17 aprel, 2026
    • 00:58
    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, turnirin 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmalarından sonra növbəti mərhələyə vəsiqəni "Frayburq", "Braqa", "Nottinqem Forest" və "Aston Villa" komandaları təmin edib.

    UEFA Avropa Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    16 aprel

    "Selta" (İspaniya) – "Frayburq" (Almaniya) 1:3

    İlk oyun – 0:3

    "Betis" (İspaniya) – "Braqa" (Portuqaliya) 2:4

    İlk oyun – 1:1

    "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Portu" (Portuqaliya) 1:0

    İlk oyun – 1:1

    "Aston Villa" (İngiltərə) – "Bolonya" (İtaliya) 4:0

    İlk oyun – 3:1

    UEFA Avropa Liqası Frayburq FK Braqa FK Aston Villa FK Nottinqem Forest FK
