UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 00:58
UEFA Avropa Liqasında bu gün yarımfinalçılar müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, turnirin 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmalarından sonra növbəti mərhələyə vəsiqəni "Frayburq", "Braqa", "Nottinqem Forest" və "Aston Villa" komandaları təmin edib.
UEFA Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
16 aprel
"Selta" (İspaniya) – "Frayburq" (Almaniya) 1:3
İlk oyun – 0:3
"Betis" (İspaniya) – "Braqa" (Portuqaliya) 2:4
İlk oyun – 1:1
"Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Portu" (Portuqaliya) 1:0
İlk oyun – 1:1
"Aston Villa" (İngiltərə) – "Bolonya" (İtaliya) 4:0
İlk oyun – 3:1
Son xəbərlər
