Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет поддерживать устойчивое развитие ТюркПА

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана будет последовательно поддерживать устойчивое развитие Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Как сообщает Report, об этом заявила председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова в ходе первой неформальной встречи спикеров парламентов стран-членов ТюркПА в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

По ее словам, отношения сотрудничества между братскими странами успешно и динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

"Несмотря на геополитическую напряженность и угрозы в географии, охватывающей братские страны, наши отношения, построенные на взаимной поддержке и надежном партнерстве, единство и солидарность наших стран продолжают укрепляться", - отметила С. Гафарова.

Она добавила, что Азербайджан проводит последовательную работу во имя более тесной интеграции тюркского мира, роста его политической и экономической мощи, повышения его международного авторитета.