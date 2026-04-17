Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет поддерживать устойчивое развитие ТюркПА

    Внешняя политика
    17 апреля, 2026
    • 00:44
    Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет поддерживать устойчивое развитие ТюркПА

    Милли Меджлис (парламент) Азербайджана будет последовательно поддерживать устойчивое развитие Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова в ходе первой неформальной встречи спикеров парламентов стран-членов ТюркПА в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

    По ее словам, отношения сотрудничества между братскими странами успешно и динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

    "Несмотря на геополитическую напряженность и угрозы в географии, охватывающей братские страны, наши отношения, построенные на взаимной поддержке и надежном партнерстве, единство и солидарность наших стран продолжают укрепляться", - отметила С. Гафарова.

    Она добавила, что Азербайджан проводит последовательную работу во имя более тесной интеграции тюркского мира, роста его политической и экономической мощи, повышения его международного авторитета.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС)
    Фото
    Sahibə Qafarova: Milli Məclis TÜRKPA-nın davamlı inkişafını ardıcıl surətdə dəstəkləyəcək

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей