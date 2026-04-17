    Xarici siyasət
    • 17 aprel, 2026
    • 00:04
    Sahibə Qafarova: Milli Məclis TÜRKPA-nın davamlı inkişafını ardıcıl surətdə dəstəkləyəcək

    Azərbaycan Milli Məclisi TÜRKPA-nın davamlı inkişafını ardıcıl surətdə dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində TÜRKPA-ya üzv ölkələrin parlament sədrlərinin birinci qeyri-rəsmi görüşü zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, qardaş ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələri həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda uğurla və dinamik şəkildə inkişaf edir.

    "Qardaş ölkələri əhatə edən coğrafiyada cərəyan edən geosiyasi gərginliklərə və təhdidlərə baxmayaraq, qarşılıqlı dəstək və etibarlı tərəfdaşlıq üzərində qurulmuş münasibətlərimiz, ölkələrimizin birliyi və həmrəyliyi daha da güclənməkdədir", - o qeyd edib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan daim türk dünyasının daha sıx inteqrasiyası, onun siyasi və iqtisadi qüdrətinin artması, beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsi naminə ardıcıl fəaliyyət həyata keçirir.

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaq
    Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет поддерживать устойчивое развитие ТюркПА

