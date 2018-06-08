Брайза: Не знаю, как они смогут остановить проект TAP, если подписаны межправительственные соглашения

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Если между странами были подписаны межправительственные соглашения, я не знаю, как они смогут остановить проект".

Об этом Report заявил эксперт Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя информацию о том, что новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте намерено пересмотреть соглашение о строительстве Трансадриатического газопровода (ТАР) в Италии.

При этом, М.Брайза не исключил того, что за данным шагом может стоять влияние России, так как новое правительство Италии более благосклонно к ней. По его словам, является странным, что новое правительство Италии "взялось" именно за этот проект.

Эксперт Атлантического совета Мэтью Брайза

Генсек Форума стран-экспортеров газа Юрий Сентюрин заявил Report, что перед тем, как разобраться в этом вопросе, надо посмотреть на конкретные документы. Он добавил, что правительство Италии, видимо, делает заявления на основе своей предвыборной кампании.

"Что же касается нашей организации, мы работаем с конкретными документами и предложениями", - добавил Ю.Сентюрин.

Генсек Форума стран-экспортеров газа Юрий Сентюрин