BP снизит добычу газа на "Шахдениз" из-за профилактических работ на экспортной инфраструктуре

Компания BP (технический оператор проекта Шахдениз) снизит добычу газа на месторождении на период с 5 по 9 августа.

Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") снизит добычу газа на месторождении на период с 5 по 9 августа.

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"В период с 5 по 9 августа в связи с планируемыми профилактическими работами на экспортных газопроводах добыча газа на месторождении "Шахдениз" снизится до требуемого уровня", - сказала Т.Баятлы.

Компания BOTAŞ сообщила, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа с месторождения "Шахдениз", подача природного газа в национальную газораспределительную сеть Турции с точки входа Тюркгёзю приостановится в течение пяти газовых дней - с 31 июля по 5 августа, а с точки входа TANAP Сеитгази - в течение четырех газовых дней - с 5 по 9 августа.

В трубопроводной компании TAP AG, операторе Транс-Адриатического газопрповода, в свою очередь сообщили, что с 5 по 9 августа 2024 года вдоль Южного газового коридора на верхнем участке линии также запланированы работы по техническому обслуживанию.

"Хотя транспортные системы TAP и ее мощности останутся полностью доступными, потоки газа, поступающие в TAP в точке соединения Кипой сократятся, и, следовательно, может отразиться на поставках газа на всех точках соединения с газотранспортными системами (Комотини, Неа Месимврия и Мелендуньо).

"TAP проинформировал операторов газораспределительных систем соседних стран и опубликовал срочное сообщение для информирования европейского рынка. Мы ожидаем, что нормальное обслуживание возобновится после завершения этих плановых работ по техническому обслуживанию", - отмечает компания.