О нас

BP снизит добычу газа на "Шахдениз" из-за профилактических работ на экспортной инфраструктуре

BP снизит добычу газа на "Шахдениз" из-за профилактических работ на экспортной инфраструктуре Компания BP (технический оператор проекта Шахдениз) снизит добычу газа на месторождении на период с 5 по 9 августа.
Энергетика
31 июля 2024 г. 15:30
BP снизит добычу газа на Шахдениз из-за профилактических работ на экспортной инфраструктуре

Компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") снизит добычу газа на месторождении на период с 5 по 9 августа.

Об этом Report сообщила менеджер по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"В период с 5 по 9 августа в связи с планируемыми профилактическими работами на экспортных газопроводах добыча газа на месторождении "Шахдениз" снизится до требуемого уровня", - сказала Т.Баятлы.

Компания BOTAŞ сообщила, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа с месторождения "Шахдениз", подача природного газа в национальную газораспределительную сеть Турции с точки входа Тюркгёзю приостановится в течение пяти газовых дней - с 31 июля по 5 августа, а с точки входа TANAP Сеитгази - в течение четырех газовых дней - с 5 по 9 августа.

В трубопроводной компании TAP AG, операторе Транс-Адриатического газопрповода, в свою очередь сообщили, что с 5 по 9 августа 2024 года вдоль Южного газового коридора на верхнем участке линии также запланированы работы по техническому обслуживанию.

"Хотя транспортные системы TAP и ее мощности останутся полностью доступными, потоки газа, поступающие в TAP в точке соединения Кипой сократятся, и, следовательно, может отразиться на поставках газа на всех точках соединения с газотранспортными системами (Комотини, Неа Месимврия и Мелендуньо).

"TAP проинформировал операторов газораспределительных систем соседних стран и опубликовал срочное сообщение для информирования европейского рынка. Мы ожидаем, что нормальное обслуживание возобновится после завершения этих плановых работ по техническому обслуживанию", - отмечает компания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP to reduce gas production at Shah Deniz due to maintenance on export infrastructure
Версия на азербайджанском языке BP profilaktik işlərlə əlaqədar “Şahdəniz”də qaz hasilatını azaldacaq

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi